Россияне перечислили сферы, в которых готовы доверить работу искусственному интеллекту Фото: Shutterstock

Россияне назвали сферы, в которых готовы общаться с искусственным интеллектом. Более 70% терпимо относятся к роботам в сфере услуг.

Где россияне хотят видеть помощников-роботов:

Сфера услуг, доставка еды - 70,6%,

Помощь в техподдержке - 48,4%,

Консультации по наличию товаров - 41,3%,

Консультации по финансам, операции по банковским счетам - 46,3%,

Запись к врачу - 19,4%.

Те, кто против новых технологий, в основном указывают на сложности в общении с роботами. Часто искусственный интеллект не может понять поставленной перед ним задачи.

Но если машины станут еще умнее, научатся лучше понимать человека, то треть россиян (34,1%) согласна изменить свою позицию по этому вопросу.

Стоит отметить, что женщины чаще охотнее общаются с роботами, нежели мужчины: 80,3% против 73,5%.

Самыми популярными голосовыми ассистентами в России являются Siri, Алиса и Маруся. С ними общаются 79,8% респондентов.

Вторая строчка по популярности – это роботы кол-центров, отвечающие на горячих линиях.

Третья позиция у голосовых ассистентов.

Такие данные следуют из опроса, проведенного разработчиком технологий голосового искусственного интеллекта Neuro.net. Всего в исследовании приняли участие более тысячи жителей из городов-миллионников, сообщает Life.ru.