Россияне перечислили сферы, в которых готовы доверить работу искусственному интеллекту
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Россияне назвали сферы, в которых готовы общаться с искусственным интеллектом. Более 70% терпимо относятся к роботам в сфере услуг.
Где россияне хотят видеть помощников-роботов:
Сфера услуг, доставка еды - 70,6%,
Помощь в техподдержке - 48,4%,
Консультации по наличию товаров - 41,3%,
Консультации по финансам, операции по банковским счетам - 46,3%,
Запись к врачу - 19,4%.
Те, кто против новых технологий, в основном указывают на сложности в общении с роботами. Часто искусственный интеллект не может понять поставленной перед ним задачи.
Но если машины станут еще умнее, научатся лучше понимать человека, то треть россиян (34,1%) согласна изменить свою позицию по этому вопросу.
Стоит отметить, что женщины чаще охотнее общаются с роботами, нежели мужчины: 80,3% против 73,5%.
Самыми популярными голосовыми ассистентами в России являются Siri, Алиса и Маруся. С ними общаются 79,8% респондентов.
Вторая строчка по популярности – это роботы кол-центров, отвечающие на горячих линиях.
Третья позиция у голосовых ассистентов.
Такие данные следуют из опроса, проведенного разработчиком технологий голосового искусственного интеллекта Neuro.net. Всего в исследовании приняли участие более тысячи жителей из городов-миллионников, сообщает Life.ru.