Генконструктор перечислил проблемы, вызвавшие сбои на модуле МКС "Наука"

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля 2021 года Фото: пресс-служба Роскосмоса

После выведения Многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) “Наука” на орбиту и стыковки с МКС было зафиксировано два блока проблем. Однако специалисты смогли оперативно решить все вопросы.

Как сообщил дважды Герой Советского Союза, генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", член-корреспондент РАН Владимир Соловьев, первый блок проблем был связан с двигательной установкой и топливом - из-за того, что клапаны открылись неправильно, возник риск дефицита топлива, и его пришлось беречь.

Второй блок проблем появился уже после стыковки с МКС. Он был связан с датчиками аппаратуры и новым сложным программным обеспечением модуля, пояснил Соловьев. МЛМ отдавал неправильные команды, но специалисты смогли его починить и сейчас модуль успешно интегрирован в состав российского сегмента, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля, а 29 июля он пристыковался к МКС. Модуль - это фактически большой космический корабль, который после выведения ракетой на опорную орбиту может сам в автоматическом режиме долететь до МКС и пристыковаться к станции - это уникальная российская разработка, так как подобные модули от NASA не могут летать самостоятельно и являются просто корпусами с начинкой. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал запуск МЛМ “Наука” настоящим успехом российской космонавтики.