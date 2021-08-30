Глава Амурской области Василий Орлов: «Дворец культуры железнодорожников станет украшением города Свободного»

До начала реконструкции в Доме культуры железнодорожников Свободного занимались 12 творческих коллективов, половина из них – детские. Фото: пресс-служба Правительства Амурской области.

В Амурской области капитально обновляют сразу несколько объектов культуры. Один из них - ДК железнодорожников в городе Свободном – будет реконструирован уже в ноябре. Реконструкция проводится благодаря «единой субсидии», на сегодняшний день Дом культуры готов более чем на 70%. По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, здание ДК «Железнодорожников» - сложный объект, реконструкции которого уделяется особое внимание правительства региона.

- На реконструкцию объекта из областного бюджета было направлено более 200 миллионов рублей. По планам реконструкция завершится в ноябре текущего года. Надеюсь, что Дворец культуры «Железнодорожников станет украшением культурной жизни города Свободного, - отметил Василий Орлов.

Строители полностью реконструировали здание: заменили кровлю, смонтировали вентиляцию, обновили внутренние сети. Сейчас идут отделочные работы внутри помещений. Уже завершен один из самых трудоемких этапов - установлено все оборудование для сцены.

До начала реконструкции в Доме культуры железнодорожников проходили занятия 12 творческих коллективов, в которых участвуют 412 человек. Половина из них – дети. С началом ремонта коллективы приютили местная библиотека и местные центры творчества. Обновленный Дом культуры станет для жителей Свободного по-настоящему долгожданным.

- Городу катастрофически не хватает культурных центров, залов, где можно не только посмотреть концерты и спектакли, но и заниматься творческим коллективам. Уверен, что Дворец культуры станет центром культурного притяжения жителей города, - отметил глава администрации Свободного Владимир Константинов.

Кроме того, в Амурской области ремонтируют еще несколько культурных объектов в рамках национального проекта «Культура». Сейчас реконструкция проходит в четырех зданиях: в областном театре кукол в Благовещенске, в Домах культуры сел Константиновка, Жариково Тамбовского районам и Поляна Серышевского района. Стартовало строительство нового Дома культуры в селе Усть-Уркима Тындинского района. А в Белогорске концертный зал Центра культурного развития оснащают новым оборудованием: здесь будут проходить виртуальные концертные программы. По национальному проекту «Культура» в Амурской области также обновят семь библиотек. В планах региональных властей - модернизация детской библиотеки имени Петра Комарова в Благовещенске, а также Дома культуры в селе Пригородное Белогорского муниципального округа.