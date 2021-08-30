Песков назвал важной инициативу Шойгу о новых городах в Сибири

По словам Пескова, развитие страны требует появления новых городов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу главы Минобороны Сергея Шойгу о новых городах в Сибири. По его словам, это так же важно, как развитие уже существующих городов.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава оборонного ведомства предлагал построить на территории Сибири 3-5 городов с населением от 300 тысяч до 1 миллиона человек. Каждый город, по словам Шойгу, должен при этом отвечать за ту или иную сферу деятельности - например, за энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию.

“Развитие существующих городов и сформировавшихся центров экономической и общественной жизни – это постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны. Безусловно, развитие страны требует и появления новых центров, новых городов”, - отметил Дмитрий Песков.

В связи с этим он назвал инициативу Шойгу очень важной для России.