В офисе Зеленского заявили, что США нужно помогать Украине в таком же объеме, как Афганистану Фото: REUTERS

Советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов выразил надежду, что Вашингтон будет выделять Киеву военную и финансовую помощь в объеме, который будет с поддержкой Афганистана. По его словам, такая поддержка была бы логичной.

«Было бы логично предоставить Украине тот же уровень военной и финансовой помощи, которую получал Афганистан», - заявил он в интервью британской газете Financial Times, назвав Украину жизнеспособным государством, которое «намерено бороться и исповедует либерально-демократические ценности».

Как отметил Милованов, США «пришло время осознать», что Киев «нуждается в миллиардах долларах помощи», для своего выживания в долгосрочной перспективе «в условиях российской угрозы».

Источники издания заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США собирается настаивать на существенном увеличении военной помощи со американской стороны.