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Политика30 августа 2021 15:33

Лавров заявил, что США намерены развалить единство мирового православия

Также давление на РПЦ оказывает ряд западных государств
Наталья СМИРНОВА
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Он напомнил, что РПЦ несет свои ценности в том числе за границу, где много православных жителей

Он напомнил, что РПЦ несет свои ценности в том числе за границу, где много православных жителей

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о давлении, которое испытывает РПЦ за границей. По словам дипломата, прежде всего на религиозную организацию нападают США.

“РПЦ имеет свои приходы во многих странах, Русская церковь сейчас испытывает сильнейшее давление со стороны ряда западных государств, прежде всего, США, которые задались целью, вознамерились развалить, разрушить единство мирового православия”, - заявил Лавров.

Он напомнил, что РПЦ несет свои ценности в том числе за границу, где много православных жителей. Там она отстаивает свои духовно-нравственные идеалы, которые сейчас, по мнению Лаврова, тоже подвергаются сильнейшим атакам со стороны неолиберальной элиты.

“Это работа по отстаиванию нашей исторической памяти”, - пояснил дипломат в ходе встречи с общественниками в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде.

Как ранее писал kp.ru, РПЦ принимает участие в решении многих острых вопросов. Например, чтобы помочь россиянам в борьбе с коронавирусной инфекцией, митрополит Варсонофий облетел Санкт-Петербург на вертолете, читая молитвы на избавление Северной столицы от пандемии.