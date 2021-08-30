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Общество30 августа 2021 16:02

Академик РАН рассказал, кто входит в группу риска по лихорадке Западного Нила

Вирусолог отметил, что опасные комары-переносчики заболевания водятся в местах с повышенной влажностью
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Вирусолог перечислил, кто входит в группу риска по лихорадке Западного Нила

Вирусолог перечислил, кто входит в группу риска по лихорадке Западного Нила

Фото: Александр ГЛУЗ

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о риске появления в России комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила.

По словам эксперта, в группу риска по заражению попадают в первую очередь люди, которые живут на природе или посещают места с повышенной влажность, например, ходят в лес или на реку.

«В группе риска оказываются те, кто любит ходить весной, летом и осенью в болотистые места, где много комаров. Комаров немало и в дачных местах, где много открытых водоемов», - цитирует вирусолога «Ридус».

Добавим, ранее Роспотребнадзор сообщил, что осенью в России может наблюдаться повышенное число насекомых-переносчиков лихорадки Западного Нила. Основными переносчиками этого вируса являются комары, передает телеканал «360».