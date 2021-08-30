В России каждый четвертый заемщик не успевает платить по потребкредиту Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В национальном бюро кредитных историй проанализировали, как россияне справляются со своими обязательствами по потребительским кредитам. Оказалось, каждый четвертый потребительский кредит в России имеет просрочку более трех месяцев.

По итогам июня-июля этого года проблемными оказалось 25% ссуд от их общего количества. Предыдущий максимум по данному типу кредитования был зафиксирован в декабре 2015 года, тогда показатель составлял 23,5%.

А вот проблем с возвратом других кредитов становится меньше. Например, просрочка по кредитным картам составляет 7,4%, по автозаймам — 6,5%, по ипотеке — 1,3%.

В Центробанке пояснили «Известиям», что показатели вовсе не критичные и в сегменте потребительского кредитования наоборот фиксируется постепенное снижение доли поздней просрочки.

Ранее эксперты перечислили шесть пунктов, на чем не стоит экономить. Это, наоборот, приведет к еще большим тратам. Например, не стоит скупать все по акции, так как можно набрать массу лишних вещей. А еще не стоит пытаться сделать все самому, порой дешевле довериться профессионалам, так как рань или позно им все равно придется переделывать и устранять ваши ошибки, сообщает 5-tv.ru.