Владимир Путин усомнился, что Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин усомнился, что Малюта Скуратов был виновным в убийстве митрополита Филиппа. Об этом он сообщил в разговоре с главой Тульской области Игорем Руденей.

Губернатор рассказал российскому лидеру о планах восстановить монастырь Отрочь в Твери. Руденя отметил, что реконструкция затронет церковь, где помощник Ивана Грозного задушил митрополита.

- Это только одна из версий, — ответил глава государства.

Также политики обсудили присуждение Бологому звания "Город воинской славы".

Малюта Скуратов — русский государственный, военный и политический деятель, один из руководителей опричнины, думный дворянин, любимый опричник и помощник Ивана Грозного. Считается, что Скуратов задушил подушкой митрополита Московского и всея Руси Филиппа, попавшего под опалу Ивана Грозного.