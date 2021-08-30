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Политика30 августа 2021 19:03

Путин усомнился, что Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа

Глава государства уточнил, что это только одна из версий гибели патриарха
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин усомнился, что Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа

Владимир Путин усомнился, что Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин усомнился, что Малюта Скуратов был виновным в убийстве митрополита Филиппа. Об этом он сообщил в разговоре с главой Тульской области Игорем Руденей.

Губернатор рассказал российскому лидеру о планах восстановить монастырь Отрочь в Твери. Руденя отметил, что реконструкция затронет церковь, где помощник Ивана Грозного задушил митрополита.

- Это только одна из версий, — ответил глава государства.

Также политики обсудили присуждение Бологому звания "Город воинской славы".

Малюта Скуратов — русский государственный, военный и политический деятель, один из руководителей опричнины, думный дворянин, любимый опричник и помощник Ивана Грозного. Считается, что Скуратов задушил подушкой митрополита Московского и всея Руси Филиппа, попавшего под опалу Ивана Грозного.

Путин усомнился в версии убийства митрополита Филиппа Малютой Скуратовым