Швейцария отказалась выдавать России бизнесмена Клюшина

Швейцария отказала России в экстрадиции бизнесмена Клюшина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральное управление юстиции Швейцарии отклонило запрос России о выдаче бизнесмена Владислава Клюшина, задержанного по запросу США.

- Факт, изложенный в запросе, не подлежит уголовной ответственности в соответствии со швейцарским законодательством. В связи с отсутствием двойной подсудности, которая является важным условием для экстрадиции в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче, 12 августа 2021 года федеральное управление юстиции сообщило российским властям, что запрос был отклонен, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Там же уточнили, что решение не может быть оспорено.

Напомним, Клюшина задержали в Швейцарии в начале июня 2021 года. Его обвиняют в финансовых махинациях, сообщила официальный представитель Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер. По словам Райзер, Клюшин торговал активами, имея доступ к конфиденциальной информации. Объем махинаций оценивается в десятки миллионов долларов. Россиянина намерены передать в США, он выступает против этого. Решение об экстрадиции может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде, отметила Райзер.