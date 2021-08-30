Российского триатлониста Брюханкова отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы

Россиянина Брюханкова подозревают в употреблении допинга. Фото: ШАРИФУЛИН Валерий/ТАСС

Российский триатлонист Александр Брюханков был временно отстранен от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации триатлона.

Отмечается, что в пробе российского спортсмена, которая была взята во ходе спринтерского чемпионата Европы по триатлону 19 июня, обнаружили эритропоэтин. Брюханков может запросить анализ пробы В и оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Александр Брюханков — российский профессиональный триатлет, пятикратный победитель Чемпионата России, призёр Чемпионатов Европы, Первенств Европы, чемпионатов мира в команде, Мировых серий, Кубков мира, участник Олимпийских игр в Пекине, Лондоне и член сборной России.

Ранее российского легкоатлета Сергея Шубенкова оправдали по делу о применении допинга.Проверку проводил Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), а также Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).