Власти Кипра сообщили о возможном разливе нефти у побережья Сирии

Кипрские власти сообщили о возможном разливе нефти у побережья Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кипрские власти сообщили, что в водах Средиземного моря у побережья Сирии мог произойти разлив нефти.

Отмечается, что 29 августа министерство судоходства страны получило спутниковый снимок из системы CleanSeaNet, который указывает на возможное наличие разлива нефти.

- Соответствующая информация была также получена от Регионального центра реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с загрязнением морской среды в Средиземном море, который проинформировал соседние государства, — говорится в сообщении властей Кипра.

В начале августа по акватории Татарского пролива в Ванинском районе Хабаровского края расползлось большое пятно нефтепродуктов. Специалисты склоняются к двум версиям загрязнения - остаткам судна, которое находится на дне бухты Чум, и несанкционированному сбросу нефтепродуктов в реку Чум. По одной из версий, источником загрязнения может оказаться затонувшее в акватории бухты судно, которое недавно было утилизировано. Части корабля с остатками топлива могут по-прежнему лежать на морском дне.