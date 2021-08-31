РБК: Владивосток с Артемом станут первым городом-миллионником на Дальнем Востоке

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что если объединить Владивосток который де-юре с населением в 600 тысяч жителей с городом Артемом (38 км от Владивостока; около 100 тысяч жителей) и построить там новый город-спутник и привлечь в эту агломерацию еще около 300 тысяч человек, то на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.

- Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник, - рассказал министр РБК. - Данное слово уже известно во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В английском языке даже есть такое выражение: Sputnik moment - это именно то, что нам сейчас нужно.