Путин подписал указ о единовременной выплате военным 15 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим 15 тысяч рублей.

Выплата распространяется на военных, служащих по контракту, а также курсантов военных профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, не заключивших контракт на прохождение службы. Пособия будут выплачиваться на основании приказов командиров воинских частей или федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Также президентом подписан указ о аналогичных выплатах прокурорам, сотрудникам органов внутренних дел, уголовно-исправительной системы, противопожарной службы, нацгвардии. Выплаты будут осуществляться в сентябре 2021 из федерального бюджета.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин объявил о введении двух новых единовременных выплат: военнослужащим по 15 тысяч и пенсионерам по 10 тысяч рублей.