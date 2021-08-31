Белорусский посол допустил, что Путин и Лукашенко подпишут все дорожные карты интеграции 9 сентября

Посол Белоруссии в РФ допустил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут все дорожные карты интеграции 9 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белорусский посол в России Владимир Семашко на встрече с главой Воронежской области Александром Гусевым и вице-спикером Государственной думы Алексеем Гордеевым допустил, что российский лидер Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подпишут все дорожные карты интеграции во время переговоров 9 сентября 2021 года в Москве.

- Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа (сентября) дожмем, и уже 9-го числа президенты (РФ и Белоруссии) встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции, — сказал Семашко.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию планируется в начале сентября текущего года. Песков также сообщил, что утром в понедельник, 30 августа, российский президент Владимир Путин позвонил Лукашенко и поздравил его с днем рождения. Кроме того, лидеры двух стран обсудили текущие вопросы в рамках подготовки предстоящего визита белорусского лидера в Россию.