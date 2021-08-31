Аналитики назвали российские города с самыми довольными жизнью людьми

Опрос показал число довольных жизнью россиян Фото: Иван ВИСЛОВ

Финансовый университет при Правительстве РФ оценил уровень удовлетворенности жизнью населения в российских городах. В опросе приняли участие жители населенных пунктов с населением более 250 тысяч человек.

Результаты исследования показали, что самые удовлетворенные жизнью люди живут в Санкт-Петербурге, Мурманске, Москве, Петрозаводске и Калуге. В целом же, доля довольных жизнь россиян в средних и крупных городах России составила 79%, пишет «Российская газета».

При этом хуже всего себя ощущают жители таких городов как Якутск, Чита, Владивосток, Хабаровск и Улан-Удэ. В августе доля семей, озабоченных теми или иными проблемами здесь, составила 27% от общего числа опрошенных. Этот показатель оказался на 10% выше, чем во второй половине «доковидного» 2019 года.

Напомним, проведенное в начале лета аналогичное исследование показало, что самые удовлетворенные россияне живут в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, передает ОТР.