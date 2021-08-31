Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 августа 2021 12:00

Большинство россиян готовы отказаться от пластиковой посуды

С каждым годом число потребителей, выступающих простив одноразовой посуды, растет
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
80% россиян готовы отказаться от использования пластиковой посуды

80% россиян готовы отказаться от использования пластиковой посуды

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

80% россиян готовы отказаться от использования пластиковых тарелок, вилок и стаканчиков. При этом с каждым годом этот показатель только продолжает расти.

Так, в результате опроса, 44% россиян признались, что выступают категорически против использования одноразовой посуды. Еще 38% заявили, что скорее готовые отказаться от использования пластика, чем не готовы. При этом, как правило, отвечающие отмечали, что пластиковая упаковка – это беда планеты, и она приближает глобальную экологическую катастрофу, пишут «Новые известия».

При этом 4% россиян по-прежнему не готовы отказаться от пластиковых изделий, а 14% - скорее не готовы. Отвечающие таким образом респонденты добавили, что неперерабатываемый пластик просто достаточно заменить перерабатываемым, и это поможет снизить экологические риски.

Добавим, что в 2018 году отказаться от пластиковой посуды готовые были только 34% россиян, а тех, кто не готов был отказаться - 30%, сообщает «Свободная пресса».