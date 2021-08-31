Член ОП Петров предложил лицензировать лекторскую деятельность в России

В России предложили лицензировать лекторскую деятельность для борьбы с лженаукой Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить в России свободную лекционную деятельность. По мнению общественника, чтобы пресечь распространение лженауки, все лекторы должны иметь обязательную аккредитацию. Соответствующее предложение Петров направил на имя министра науки и высшего образования и руководителя Рособрнадзора.

Как отметил общественник, в последние годы в России большой популярностью начали пользоваться различные курсы и лекции. При этом часть из них проводят государственные образовательные учреждения или профильные аккредитованные организации, но при этом существуют и нелицензированные курсы, которые ведут «сомнительные лекторы». Как подчеркнул общественник, зачастую они рассказывают об «антинаучных и даже вредных вещах».

«Прошу Вас рассмотреть идею об опосредованном запрете свободной (нелицензируемой государственными органами) лекционной деятельности через процедуру обязательной аккредитации лекторов в любом научном центре, вузе или НИИ нашей страны», — цитирует Петрова RT.

Член ОП добавил, что в противном случае не аккредитованные лекторы могут вводить аудиторию в заблуждение и даже распространять ложную информацию, пишет Москва 24.