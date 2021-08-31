Instagram обяжет пользователей указывать дату рождения

Instagram будет требовать от пользователей дату рождения Фото: Shutterstock

Пользователям Instagram надо будет указать свою дату рождения, чтобы продолжить пользоваться соцсетью. Об этом говорится в сообщении Facebook, владельца Instagram. На такой шаг компания пошла, чтобы обеспечить безопасность детей и подростков в сети.

Новшества коснутся только тех, кто не указал дату рождения раньше. Теперь при открытии приложения они будут видеть уведомления с просьбой ввести свои данные. Если человек долгое время будет игнорировать это требование, то в конце концов не сможет войти в свой аккаунт.

В Facebook напомнили, что сейчас в Instagram уже есть некоторые возрастные ограничения. Например, аккаунты пользователей младше 16 лет автоматически создаются закрытыми. Кроме того, взрослые не могут отправлять личные сообщения несовершеннолетним, если те не подписаны на них.

Разработчики Facebook понимают, что далеко не все пользователи будут честно писать свой возраст. Решать эту проблему они планируют с помощью искусственного интеллекта. Он будет анализировать посты, в которых пользователя поздравляют с днем рождения, и таким образом проверят информацию на достоверность.