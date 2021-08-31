Вице-премьер РФ Юрий Трутнев рассказал об уникальной рентабельности вложений в Дальний Восток Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-премьер России Юрий Трутнев в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал об уникальной рентабельности инвестиций в Дальний Восток.

- Когда принимались решения о налоговых преференциях для Дальнего Востока, у нас было много противников, которые говорили, что мы хотим огромные деньги вкладывать в небольшое по численности население. Тогда нам помогла поддержка Владимира Владимировича Путина. И мы все-таки победили. И сейчас могу сказать: средства, которые государство за шесть лет проинвестировало в развитие Дальнего Востока, уже вернулись обратно с прибылью, — сказал Трутнев сайту kp.ru.

Вице-премьер сообщил, что был затрачен 81 миллиард рублей и при этом вернулось 123 миллиарда рублей в виде налогов. Он добавил, что даже для обычного экономического проекта окупаемость в течение шести лет с 50-процентной рентабельностью является уникальной.

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