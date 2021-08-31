На Дальнем Востоке отремонтируют 1000 дворов за семь млрд рублей

То, какие дворы модернизировать в первую очередь, решат губернаторы вместе с местными жителями Фото: Правительство Хабаровского края

Согласно программе модернизации инфраструктуры Дальнего Востока, за пять лет в регионах будет отремонтировано более 1500 объектов, в том числе 1000 дворовых территорий. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.

“Что же касается в целом ситуации с градостроительством, важно привести в порядок уже существующие города. Есть такой показатель – индекс качества городской среды. Он на Дальнем Востоке не на высшем уровне, а существенно ниже среднероссийского. Надо привести в порядок Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан, Благовещенск и другие столицы регионов”, - рассказал Трутнев в эфире Радио “Комсомольская правда”.

Вице-премьер отметил, что в некоторых дальневосточных городах, - таких, как Южно-Сахалинск и Якутск, - ситуация уже изменилась к лучшему. Но это не значит, что им не нужно помогать.

“Мне кажется, что востребована, прежде всего, реновация существующих городов. Есть программа модернизации инфраструктуры Дальнего Востока, за пять лет регионы получат под нее 101,7 млрд рублей. Будет построено и отремонтировано 1500 объектов. Это школы, детские сады, поликлиники, больницы, спорткомплексы, иногда это ремонт дорог, мостов, домов”, - сообщил Трутнев.

По словам вице-премьера, сейчас реновация на Дальнем Востоке находится на этапе модернизации дворового пространства. Планируется привести в порядок 1000 дворов, что будет стоить порядка 7 миллиардов рублей. То, какие дворы модернизировать в первую очередь, решат губернаторы вместе с местными жителями.

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