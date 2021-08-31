Гидрометцентр пообещал россиянам теплый сентябрь на большей части страны

Гидрометцентр считает, что Россию ждет бабье лето Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сентябрь будет теплым для большинства российских регионов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд провел онлайн-конференцию, на которой рассказал, что температура воздуха будет около нормы либо выше нее на территории от Волги до Тихого океана. В западной части России и столичном регионе температура будет соответствовать климатической норме. Например, с 2 по 5 сентября следует ожидать холодную погоду - до 3-8 градусов ночью и 12-14 градусов днем.

На юге Урала, Западной Сибири, Красноярского края и Хакасии сентябрь будет сухим. Но температура воздуха останется на уровне нормы, редко поднимаясь выше среднесуточной для этого времени года.

Вильфанд отметил, что наступление холодов в сентябре — предвестник бабьего лета. Поэтому в Гидрометцентре ожидают, что все же в целом в России осень будет теплой.

Как ранее писал сайт kp.ru, те, кто не успели отдохнуть на море летом, могут успеть это сделать. Бархатный сезон в Крыму будет достаточно долгим - он начнется в первых числах сентября и продлится до конца октября.