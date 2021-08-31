Spotify рассказал о росте популярности рок-музыки в России и мире

Плейлисты “Хиты русского рока” занимает седьмую строчку в десятке самых популярных редакторских плейлистов музыкального сервиса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярность рок-музыки в России и мире сильно выросла после победы на “Евровидении” группы Maneskin в 2021 году. Об этом рассказали представители интернет-сервиса потокового аудио Spotify.

Отмечается, что число прослушивания рок-музыки с января 2021 года в целом по миру выросло на 15%, а самым популярным оказался рок 2010-х годов. В плей-листы на Spotify пользователи чаще всего добавляют такие песни, как “Bohemian Rhapsody” группы Queen, “Believer” и “Radioactive” в исполнении Imagine Dragons, “Smells Like Teen Spirit” группы Nirvana и Arctic Monkeys с треком “Do I Wanna Know?”.

Российские пользователи Spotify тоже почувствовали тренд на рок-музыку. Плейлисты “Хиты русского рока” занимает седьмую строчку в десятке самых популярных редакторских плейлистов музыкального сервиса. А самыми популярными рок-песнями от российских исполнителей стали “Кукла колдуна” и “Дурак и молния” от ”Короля и Шута”, “Я так соскучился” группы “Порнофильмы”, “Танцы” в исполнении ssshhhiiittt!, а также “Sweater Weather” от The Neighbourhood.

Как ранее писал сайт kp.ru, Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” внес Екатеринбург на карту русского рока. Она была опубликована в августе 2021 года. А работа над проектом началась еще в 2019-м. На карте можно увидеть все наиболее важные для свердловского рока локации.