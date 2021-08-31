Во МХАТ им.Горького дали оценку работе Ольги Бузовой Фото: Иван МАКЕЕВ

Пресс-секретарь МХАТ им. Горького Виктория Мусина-Пушкина подтвердила, что Ольга Бузова продолжит сотрудничество с театром. Она выйдет на сцену в новом театральном сезоне, в октябре и ноябре 2021 года.

Поющая телеведущая будет задействована в постановке «Чудесный грузин», где она, как и в прошлом сезоне, сыграет певицу кабаре.

-Ольга Бузова будет и дальше играть в этом спектакле. Пока никого другого на роль певички кабаре в «Чудесном грузине» не ищут, - подтвердила «Газете.Ru» пресс-секретарь театра.

Она отметила, что работой Ольги Бузовой в качестве актрисы все остались довольны.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» состоялась в июне. Из-за того, что на певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина, утвердили Ольгу Бузову, на театр обрушились потоки критики. Тем не менее, убирать экс-ведущую «Дома-2» не стали.

- Я посол высокого искусства просто в мире, - прокомментировала свое участие в спектакле Ольга Бузова. - Спасибо всем моим партнерам. Эдуарду Боякову, Ренате Сотириади.