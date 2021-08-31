Ростуризм продлил продажу туров с кэшбеком до середины сентября 2021 года

В путешествие по России с кэшбеком осенью смогут отправиться еще приблизительно 100 тысяч туристов Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кэшбэка на две недели. Продажи должны были завершиться 31 августа, но из выделенных правительством России на реализацию программы в 2021 году 6,7 млрд рублей осталось 400 млн рублей, которые решено было также освоить.

“Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации”, - отмечается на сайте Ростуризма.

Исходя из текущего спроса, в путешествие по России осенью смогут отправиться еще приблизительно 100 тысяч туристов. В результате отрасль получит более 2 млрд рублей дополнительного дохода.

Как ранее писал сайт kp.ru, те, кто не успели отдохнуть на море летом, могут успеть это сделать. Бархатный сезон в Крыму будет достаточно долгим - он начнется в первых числах сентября и продлится до конца октября.