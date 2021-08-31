Правительство России запретило госзакупки импортных микросхем, ноутбуков и другой техники

Заказчик должен будет отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику. Фото: Вадим ЖЕРНОВ/ТАСС

Правительство России утвердило запрет на госзакупки ряда импортной техники. Но характеристики и описание некоторых позиций пока уточняется.

Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции. Как сообщает пресс-служба Минпромторга, в отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчики будут обязаны применять правило “второй лишний”. Это значит, что заказчик должен отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику.

Под запрет попали, в том числе, коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и прочая электроника.

Сайт kp.ru ранее писал, что президент России Владимир Путин озвучил новые меры поддержки бизнеса. В их число вошло предложение увеличить долю госзакупок у малого бизнеса до 25%.