WSJ: США не вывезли из Афганистана переводчика Мохаммеда, который 13 лет назад спас Байдена Фото: REUTERS

США не стали эвакуировать из Афганистана переводчика Мохаммеда, который в 2008 году помогал спасти сенаторов США Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгела. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

На тот момент все они оказались в сложной ситуации из-за вертолета, вынужденного приземлиться в афганской долине во время снежной бури.

По данным издания, 13 лет назад экипаж подал сигнал о помощи. Вместе с силами быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии США Мохаммед отправился спасать сенаторов.

- Здравствуйте, господин президент. Спасите меня и мою семью. Прощу, не оставляйте меня здесь, - цитирует WSJ слова обращения Мохаммеда к ныне президенту страны Джо Байдену.

Напомним, 31 августа американские военные покинули территорию Афганистана и объявили об окончании операции по эвакуации людей из Кабула. После этого руководство "Талибана"* объявило о полном контроле над страной. Талибы* выстрелами отпраздновали это событие.

*Запрещенная в России террористическая организация