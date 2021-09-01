Минтруд намерен смягчить правила для получения соцвыплат Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минтруд РФ планирует снова смягчить правила для получения пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также для выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет.

Отмечается, что сейчас ведомство работает над изменениями правительственного постановления, благодаря которым отсутствие дохода во время беременности не будет служить причиной отказа в господдержке. Об этом "Известиям" рассказала замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

По ее словам, если до наступления беременности женщина не работала, то в период, пока она вынашивает малыша, особенно сложно трудоустроиться. И в пандемию коронавируса данная проблема лишь обострилась.

Баталина добавила, что изменения в правила предоставления соцвыплат могут быть внести до конца текущего года.

Напомним, 20 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал Указ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". В соответствии с ним в регионах приняли местные постановления об утверждении ежемесячных денежных выплат на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Однако позже туда были внесены изменения для упрощения получения поддержки.