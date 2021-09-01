Водитель иномарки сбил двух пешеходов у железнодорожного вокзала в Чите Фото: Сергей ГАПОН

В Чите прямо у железнодорожного вокзала водитель иномарки сбил двух человек. После случившегося он скрылся с места происшествия, но вскоре был пойман сотрудниками ГИБДД.

- 31 августа в Чите на улице Бутина, 2, водитель легкового автомобиля Nissan Terrano, по предварительной информации, допустил наезд на двух пешеходов, - говорится в сообщении в группе по пропаганде безопасности дорожного движения краевого УГИБДД.

Как следует из данных местных СМИ, пешеходами оказались парень и девушка. В результате наезда авто молодой человек скончался от полученных травм на месте, а девушка была госпитализирована медиками в больницу, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

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