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Происшествия1 сентября 2021 2:36

Водитель иномарки сбил двух пешеходов у железнодорожного вокзала в Чите

После наезда на людей автомобилист скрылся с места случившегося, но его удалось поймать сотрудникам ГИБДД
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Водитель иномарки сбил двух пешеходов у железнодорожного вокзала в Чите

Водитель иномарки сбил двух пешеходов у железнодорожного вокзала в Чите

Фото: Сергей ГАПОН

В Чите прямо у железнодорожного вокзала водитель иномарки сбил двух человек. После случившегося он скрылся с места происшествия, но вскоре был пойман сотрудниками ГИБДД.

- 31 августа в Чите на улице Бутина, 2, водитель легкового автомобиля Nissan Terrano, по предварительной информации, допустил наезд на двух пешеходов, - говорится в сообщении в группе по пропаганде безопасности дорожного движения краевого УГИБДД.

Как следует из данных местных СМИ, пешеходами оказались парень и девушка. В результате наезда авто молодой человек скончался от полученных травм на месте, а девушка была госпитализирована медиками в больницу, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Ранее сообщалось о смертельной аварии с детьми на Ставрополье. Там в районе поселка Ямки КамАЗ столкнулся с микроавтобусом "Мерседес-Спринтер". В результате ДТП погибли пять человек.