За неделю более 4 миллионов человек заразились коронавирусом в мире

В мире за неделю с 23 по 29 августа специалисты выявили почти 4,4 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 67 тысяч зараженных скончались от вируса и его последствий. Однако в целом число новых случаев инфицирования за семь дней уменьшилось на 4%, а летальных исходов - на 2%.

- Информация о росте заболеваемости covid-19 на 7% поступила из Западно-Тихоокеанского региона. В то же время ее снижение зафиксировано в Америке (на 9%), Африке (на 7%) и Юго-Восточной Азии (на 3%), - уточнили в орагнизации.