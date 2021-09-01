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Здоровье1 сентября 2021 5:47

За неделю более 4 миллионов человек заразились коронавирусом в мире

Также за минувшие семь суток скончались свыше 67 тысяч инфицированных
Источник:kp.ru
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В мире за неделю с 23 по 29 августа специалисты выявили почти 4,4 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 67 тысяч зараженных скончались от вируса и его последствий. Однако в целом число новых случаев инфицирования за семь дней уменьшилось на 4%, а летальных исходов - на 2%.

- Информация о росте заболеваемости covid-19 на 7% поступила из Западно-Тихоокеанского региона. В то же время ее снижение зафиксировано в Америке (на 9%), Африке (на 7%) и Юго-Восточной Азии (на 3%), - уточнили в орагнизации.