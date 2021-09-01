В России обновили правила перевозки животных в поездах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России вступили в силу обновленные правила перевозки животных железнодорожным транспортом. Соответствующий приказ утвержден Минтрансом РФ.

Документ определяет общий порядок организации транспортировки животных по железной дороге. Правила вступают в силу 1 сентября 2021 года и будут действовать до 1 сентября 2027 года.

Так, по новым правилам, грузоотправитель обязан обеспечить животных безопасными для здоровья кормами, емкостями для запаса воды и подстилками при необходимости. В свою очередь, перевозчик обеспечивает условия для того, чтобы напоить животных и определяет железнодорожные станции, на которых производится водопой. Проводник должен обеспечивать необходимый запас воды, а также осуществлять очистку пространства от навоза во время стоянки поезда.

Кроме этого, персоналу поезда предстоит уведомлять и территориальные органы ветеринарного надзора. Однако такое предусмотрено только в случае массового или единичного заболевания животных. Дополнительно персоналу нужно будет сообщать об отказе животных от пищи.