Путин поздравил учащихся с началом нового учебного года Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил школьников и студентов с новым учебным годом. Глава государства обратился к ним во время встречи с учащимися во Всероссийском детском центре «Океан».

«Хочу поздравить вас, всех школьников, всех студентов, всех преподавателей и учителей с замечательным праздником – с новым учебным годом…Прежде всего хочу поздравить малышей, первоклашек, которые впервые пойдут в школу, и их родителей», – сказал президент.

Как отметил Путин, для первоклассников новый учебный год – «начало их судьбы с точки зрения получения знания и выбора своего места в жизни». Российский лидер призвал старшеклассников поддерживать их и встретить с особой теплотой.

Кроме того, президент посоветовал учащимся фильтровать информацию, предупредив об большом количестве «информационного мусора» в интернете. «Там чего только нет, туда залезешь, там можно вроде бы узнать все – от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов…Проблема заключается в качестве этой информации. Очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции», – отметил он.