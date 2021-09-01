В турфирме рассказали, где дешевле отдыхать в сентябре в России и за границей Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сентябрь – отличное время продлить лето и отправиться на море. Эксперты туррынка рассказали, куда можно поехать, чтобы отдохнуть хорошо и при этом сэкономить.

- Самые популярные направления осени – Крым и Турция. Как не парадоксально, но отдых обойдется примерно в одну сумму. Но предложений четырех-пятизвездочных отелей на заграничном курорте больше, комментируют Liffe.ru в московской турфирме.

Расстояние между курортами примерно 270 километров, но в Турции море будет теплее, чем в Крыму.

Отправляясь в Крым и бронируя частное жилье, можно не предоставлять справку об отсутствии коронавируса. А вот в гостиницах документ потребуют.

Поездка в Турцию обязывает туриста иметь тест ПЦР или документ о вакцинации. В противном случае могут возникнуть трудности.

Сочи и Греция тоже почти сровнялись в цене. Самый бюджетный вариант отдыха в Греции обойдется в 30 тысяч рублей на неделю на двоих. В пятизвёздочных отелях и на виллах стоимость может достигать свыше 200 тысяч рублей, что сопоставимо с сочинском ценником.

При поездке в Сочи потребуется сертификат о прививке или справка о перенесенном заболевании. В Греции признают только вакцину "Спутником V", либо нужно предоставить ПЦР-тест.

Египет, как и Турция является излюбленным направлением для россиян.

Ценник на отдых в сентябре здесь превышает турецкий - в среднем 50 тысяч рублей на человека в неделю. Виза в аэропорту обойдется в 25 долларов.

Стоит помнить, что в Египте осенью стоит жара, воздух прогревается до +35 °С , прохладнее станет лишь к концу месяца.

Для поездки в Египет тоже потребуется сертификат о прохождении полной вакцинации от CoViD-19 двумя дозами "Спутника V" (другие вакцины пока под сомнением), либо справку о отрицательном ковид-тесте. Детям до 5 лет ПЦР-тест не нужен, а вот тем, кому исполнилось шесть – документ потребуется.

Туры на Кубу, в Мексику, Доминикану и Эмираты обойдутся на порядок дороже. Ценник за неделю отдыха стартует с 80 тысяч рублей.