Президент РФ Владимир Путин во время встречи со школьниками в Всероссийском детском центре "Океан". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС.

Владимир Путин посоветовал школьникам доверять таким проверенным источникам, как общество «Знание». Во время «Открытого урока» президент рекомендовал юным слушателям избегать некачественной информации и прибегать к помощи настоящих профессионалов в своей области.

- Вы знаете, что мы некоторое время назад возродили ещё советское, потом Российское общество «Знание», цель которого – помочь людям вообще и молодым людям в том числе найти себя тоже. Найти то интересное направление, которое захватывает человека, и с которым он хотел бы связать всю свою оставшуюся жизнь, - отметил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что деятельность общества «Знание» как раз связана с тем, что оно обращается к мнению настоящих профессионалов по каждому узкому направлению знаний.

- Им, безусловно, можно доверять, на их информации можно строить свои собственные представления о том или другом явлении, о будущем его развитии и смотреть со стороны, насколько это интересно тебе самому, лично, будет ли это тем, чему ты готов посвятить потом всю свою жизнь, - уверен президент.

Владимир Путин пообщался со школьниками 1 сентября в рамках всероссийского просветительского марафона, организованного обществом «Знание». Трансляция «Открытого урока» ведется на YouTube. Президент встретился со школьниками во Владивостоке во всероссийском детском центре «Океан». В частности, Владимир Путин рассказал ребятам, что считает своей сильной стороной отличное знание внутренней и внешней политики России.

- Ночью разбуди - я вам все расскажу в сфере внутренней и внешней политики, - заявил российский лидер.

Об этих вопросах, по словам президента, он мог бы «говорить так, чтобы от зубов отскакивало». Однако темой встречи со школьниками глава государства выбрал историю, которой он всегда уделяет большое внимание. Владимир Путин отмечает, что историческая память важна для любого народа, «если он хочет сохраниться». Ранее президент написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Российский лидер подчеркнул, что при ее написании он использовал не засекреченные документы, а факты из открытых источников.

Просветительский марафон «Новое знание», организованный обществом «Знание», пройдет с 1 по 3 сентября по всей России. Ожидаются прямые включения из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа, Чебоксар, Красноярска и Иннополиса (Казань). В ходе второго дня марафона участие в нем примет премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства РФ прочитает лекцию в формате открытого урока для студентов и школьников.

Спикерами марафона также станут глава МИД РФ Сергей Лавров, детский омбудсмен Анна Кузнецова, боец Хабиб Нурмагомедов, хоккеист Александр Овечкин, музыкант Юрий Башмет, шоумен Василий Вакуленко (Баста), основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, профессор Гарвардского университета, главный научный сотрудник НИУ ВШЭ Эрик Маскин и другие известные люди. Более 150 лекторов и наставников выступят в рамках шести просветительских треков: «Знание», «Спорт», «История и культура», «Наука и технологии», «Цифровой мир и медиа», «Бизнес».