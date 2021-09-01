Моргенштерн заявил , что Крым принадлежит крымчанам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Популярный рэпер Моргенштерн заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что Крым принадлежит его жителям.

На вопрос Гордона «чей Крым?» музыкант ответил: «крымчан». Затем журналист спросил Моргенштерна, чьей территорией является Крым, на что тот дал аналогичный ответ. Гордон предположил, что рэпер не хочет говорить называть полуостров территорией Украины, так как боится санкции в России. Интервью размещено на YouTube-канале украинского блогера.

Заканчивая беседу на тему Крыма, Моргенштерн констатировал, что на эту ситуацию уже никто не повлияет. «Желаю всем кайфа и любви», – добавил он.

Крым и Севастополь вошли в состав России после референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Большинство избирателей проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ. Новый статус Крыма не признали в США, на Украине и в странах Евросоюза. Против России и полуострова были введены санкции.