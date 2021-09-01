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Происшествия1 сентября 2021 12:35

Жительница Читы с двухлетним ребенком попали в больницу после взрыва самогонного аппарата

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Пострадавшие были экстренно госпитализированы

Пострадавшие были экстренно госпитализированы

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Мощный взрыв прогремел в одном из жилых домов Читы. Виновником повреждения четырех квартир и травм у двух людей стал самодельный самогонный аппарат.

Ситуация произошла на улице Гагарина. От хлопка невероятной силы в доме разрушились несколько стен и оказались повреждены несколько квартир. Урон получили именно межкомнатные стены, несущие остались невредимы, сообщает Транссибинфо.

Аппарат был установлен в квартире, где находились молодая женщина и двухлетний ребенок. Так как эпицентр был совсем рядом, мать с ребенком получили травмы. Их госпитализировали. Сейчас их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести.

Пока поврежденная жилплощадь закрыта для посещения – жильцы ждут профессионалов для разбора завалов. В свою очередь городская администрация пообещала оказать помощь в ремонте.

Как рассказали соседи пострадавших, в квартире был настоящий подпольный цех по производству самогона. Слова подтвердились после осмотра квартиры полицейскими. Они нашли несколько больших тар, бутылок и различных емкостей, предположительно, с алкоголем.