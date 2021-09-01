Путин рассказал, кем хотел стать в детстве

Путин посоветовал детям ставить цели и достигать их Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин признался, что в детстве долго не мог придумать, кем хочет стать. Об этом он рассказал на встрече со школьниками, которую он провел по случаю Дня знаний во время поездки на Дальний Восток.

Путин отметил, что школа, семья и его окружение были нацелены на то, чтобы посвятить себя служению Родине.

"Так или иначе, я, как многие мальчишки, хотел быть то моряком, то летчиком, потом разведчиком - я хотел быть и реализовал этот план. Так жизнь сложилась, я иногда даже удивляюсь, как так получилось", - признался глава государства.

Путин подчеркнул, что одного желания, чтобы попасть в разведку, мало. Однако он поставил перед собой цель и у него все получилось. То же самое президент посоветовал делать школьникам.

Как ранее писал сайт kp.ru, любимая учительница Владимира Путина в честь Дня знаний рассказала о его школьных годах. По словам преподавателя, будущий президент был очень активным и талантливым ребенком.