В России родители потратили на подготовку детей к школе более 11 тысяч рублей в 2021 году

В этом году родители потратили на подготовку к школе более 11 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подготовка детей к школе становится все более и более дорогой. В этом году она обошлась родителям в среднем в 11 165 рублей. Это на 7,5% больше, чем в прошлом году, но лишь на 4,7% выше, чем в 2019-м.

Аналитики СберИндекса объясняют такую тенденцию ситуацией пандемии. В разгар эпидемии и в условиях высокой неопределенности россияне тратили деньги более экономно, сейчас же расходы пошли вверх.

Наибольшие траты ожидаемо зафиксировали в отдаленных районах, где в целом выше уровень доходов и цен. Это, в первую очередь, Дальневосточные регионы, а абсолютный чемпион - Чукотский автономный округ (17,7 тыс. руб.).

А вот Москва оказалась только на седьмом месте. Здесь родители поиздержались в среднем на 13,2 тыс. руб. Санкт-Петербург вовсе не попал в десятку лидеров. Там расходы родителей даже ниже, чем в целом по стране (10,9 тыс. руб.).

Меньше всего трат зафиксировали в Кировской области (8,7 тыс. руб.).