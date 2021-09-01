Губернатор Приамурья Василий Орлов: «В ремонт главной больницы области вкладываются большие средства»

После капитального ремонта главная больница Приамурья полностью изменится. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Благовещенске продолжается ремонт Амурской областной клинической больницы. Масштабная реконструкция главного медицинского учреждения региона стартовал в июле этого года. После ремонта больница полностью изменит свой облик: здание будет модернизировано, станет современным и более удобным для пациентов и медперсонала. По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, в реконструкцию вкладываются значительные средства. Только на капитальный ремонт ожогового отделения из областного бюджета выделено 36 миллионов рублей.

- В АОКБ запланирован беспрецедентный объем работ. И в ремонт, и в оснащение главной больницы области вкладываются большие средства. Нам необходимо сделать так, чтобы улучшилось качество медицинских услуг, которые получают граждане, чтобы наши медицинские организации были удобными и выглядели современно, а людям было комфортно в них находиться, - рассказал глава Амурской области Василий Орлов.

После ремонта в главном холле клиники будут организованы комфортные места для ожидания пациентов, появится современная и удобная цветовая навигация, будет оборудована доступная среда для маломобильных граждан. Приемную группу разделят на две части: на чистую зону и зону для ожидания пациентов, которые не находятся в стационаре. Будет оборудовано место для администратора, отдельно организуют зону передач, где родственники смогут передать пациентам все необходимое.

Эти преобразования станут первым, пилотным комплексного ремонта Амурской областной клинической больницы, который поможет специалистам с модернизацией остальных отделений. Всего ремонт рассчитан на три года, строители постепенно реконструируют все здание, этаж за этажом. По поручению губернатора региональный Минздрав и министерство строительства и архитектуры разработали поэтапный план реконструкции. В этом году планируется начать капитальный ремонт еще в двух отделениях: челюстно-лицевой хирургии и торакальной хирургии. В ожоговом отделении ремонт выполнен на 70%, по графику он будет завершен до 1 октября. Пациентов ожогового отделения временно поместили на свободные площади другого отделения, все больные получают необходимое лечение.

Всего до 2025 года в Амурской области запланировано более 60 мероприятий: это капитальный ремонт, реконструкция и строительство новых учреждений здравоохранения. Сейчас капитальный ремонт идет на 34 объектах в разных районах региона. В десяти медицинских учреждениях меняют и ремонтируют лифты. Кроме того, до конца года будут организованы и проведены конкурсы для подрядчиков на выполнение строительно-монтажных работ еще в семи медицинских учреждениях.