Собянин: система FacePay заработает на всех станциях метро Москвы с 15 октября 2021

Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Система FacePay будет доступна на всех станциях московского метрополитена с 15 октября текущего года. Такое заявление в среду, 1 сентября, сделал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе марафона «Новое знание».

Градоначальник напомнил, что на сегодняшний день система оплаты с помощью распознавания лиц через камеры на турникетах действует только на трех станциях столичного метро. Собянин признался, что ранее власти полагали, что никто не будет записываться в данную систему, но оказались не правы.

«Мы думали, что никто не будет записываться, ну кому хочется фотографироваться, в какую-то систему заносить свои данные, еще и банковский счет ... 15 тыс. [человек] за несколько недель записались», - рассказал московский мэр.

По его словам, с 15 сентября количество станций работающих по данной системе удвоят, а с 15 октября FacePay будет доступна по всем станциям метрополитена. «Так что фотографируйтесь, проходите, мы вас любим, мы вас узнаем», - призвал глава города.

Собянин также отметил, что внедрить новый способ оплаты поможет система распознавания лиц.