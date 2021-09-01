Глава профсоюза «Альянс врачей»* Анастасия Васильева задержана в Москве

Анастасия Васильева. Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу профсоюза «Альянс врачей»* Анастасию Васильеву. Об этом сообщил адвокат задержанной Дмитрий Джулай, уточнив, что заседание суда состоится в среду, 1 сентября.

«Ее задержали. Пока неясно, почему. Возможно, хотят принудительно доставить в суд. Сегодня как раз заседание суда по делу о нарушении санитарных норм», - приводит ТАСС слова адвоката.

Как передает издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Васильева была задержана сотрудниками спецподразделения полиции у ее офиса в столице.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потребовала перевести главу профсоюза в СИЗО, указав на ее неоднократные опоздания домой на несколько минут. Согласно наложенным на нее судом запретам, Васильева должна возвращаться домой к 22:00 и не покидать его до 07:00. Кроме того, Васильева приезжала в колонию во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, что также было в нарушение установленных судом запретов.

*Признан в России НКО-иноагентом