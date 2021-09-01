Союз журналистов России готовит поправки в закон об иноагентах

Владимир Соловьев Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев сообщил, что члены организации собираются обсудить готовящиеся поправки в закон об иноагентах с новым составом комитета Государственной думы по информационной политике.

«У нас есть свои предложения по поводу поправок в этот закон», - приводит РИА Новости слова председателя СЖР, который уточнил, что текст поправок на сегодняшний день не подготовлен.

Напомним, 20 августа Министерство юстиции России внёс в реестр СМИ-иноагентов издание «Важные истории»* и телеканал «Дождь»*. В список также попали редакторы и журналисты изданий. Позже появилось обращения от изданий «Дождь»*, «Медуза»*, «Новая газета», Forbes, и ряд других изданий и профессиональных сообществ журналистов, которые призывали отменить закон о СМИ-иноагентах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели обращение представителей СМИ, однако не согласились с риторикой авторов послания.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Минюстиции России