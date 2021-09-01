Сергей Собянин: Москва является крупнейшим донором страны

Сергей Собянин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская столица большую часть средств и налогов перечисляет в федеральный бюджет. Такое заявление в среду, 1 сентября, сделал московский мэр Сергей Собянин.

«Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять», - заявил градоначальник в ходе марафона «Новое знание», назвав Москву «крупнейшим донором страны».

Согласно информации, которую московский мэр привел в своей презентации, в прошлом году 2,9 трлн рублей было перечислено столицей в федеральный бюджет и государственным внебюджетным фондам. Около 48 процентов собранных в Москве взносов за 2020 год ушло на выплату пенсий и медицинское обеспечение жителей других российских регионов.

«Москвичи со своей зарплаты перечисляют в пенсионные и медицинские фонды. Москвичи отдали другим регионам 800 миллиардов рублей в прошлом году, себе оставив 890 миллиардов – практически половину своих денежек, которые они отчисляют, отдают другим жителям страны», - отметил московский мэр.