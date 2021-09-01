Вице-премьер Украины: встреча Путина и Зеленского готовится на "самом высоком уровне"

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Подготовка встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского идет на самом высоком уровне. Такое заявление сделал первый вице-премьер Украины Алексей Любченко.

«На самом высоком», - сказал украинский вице-премьер, отвечая на вопрос, на каком уровне ведется подготовка к контактам между президентами двух стран.

При этом Любченко не стал комментировать вопрос, в какой стране может состояться встреча двух лидеров, а о возможности проведения этих переговоров в Москве сделал отрицательный жест головой. Без ответа остался вопрос и о сроках проведения встречи. На следующее уточнение о месте встречи украинский вице-премьер назвал Крым.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча Путина и Зеленского в Крыму возможна только в случае снятия российского флага и поднятия украинского с «восстановлением полного суверенитета Украины».