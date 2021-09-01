Российские силовики задержали 224 человека за контрабанду наркотиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В рамках антинаркотической спецоперации российских силовиков, которая проводилась в период с 9 по 18 августа, совместно несколькими службами были задержаны 224 человека, из них восемь иностранцев. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел РФ, где уточнили, что в ходе операции было выявлено 241 наркопреступление.

«МВД России совместно с ФСБ России, ФТС России, Минобороны России и Росгвардией на территории республик Дагестан и Калмыкия, Ставропольского края, а также Волгоградской и Астраханской областей проведена межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция "Звезда Каспия – 2021"», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что спецоперации была направлена на перекрытие контрабанды наркотиков, а также оружия и боеприпасов в Россию через страны Каспийского бассейна. По данным пресс-центра МВД РФ, в ходе операция выявлено 241 наркопреступление, из которых 52 - по фактам сбыта, 11 - совершенных в групповых формах, а пять связанны с контрабандой наркотиков и сильнодействующих веществ. Кроме того, силовики обнаружили более 187 килограммов наркотиков.

Также силовики выявили 61 преступление, связанное с оборотом оружия и боеприпасов. Было изъято 700 боеприпасов различного калибра, 77 единиц огнестрельного и 26 холодного оружия, а также более двух килограммов взрывчатых веществ и шесть взрывных устройств.