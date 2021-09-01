Зеленский попросил Байдена помочь в освобождении «пленных украинцев»

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил американскому коллеге Джо Байдену, что передал его команде список «пленных украинцев», попросив помочь в их освобождении. По словам украинского лидера, список состоит примерно из 450 человек.

«Мы передали вашей команде, господин президент, список всех пленных Украины. Мы подготовили эти списки людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России. И их около 450 человек», - заявил президент Украины, обращаясь к американскому коллеге в ходе переговоров в Вашингтоне в среду, 1 сентября.

Зеленский обратился с вопросом о том, какую помощь может предоставить Вашингтон в этом контексте.

Как писал сайт kp.ru, Байден заявил о приверженности США суверенитету Украины на фоне исходящей от России «угрозы», а также отмтеил, что Вашингтон также поддерживают «евроатлантические устремления» Киева.