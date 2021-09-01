Путин назначил послом России в Уганде Владлена Семиволоса

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин назначил Владлена Семиволоса чрезвычайным и полномочным послом в Республике Уганда. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду, 1 сентября, на официальном портале правовой информации.

Другим указом российский лидер освободил Александра Полякова от должности главы российской дипмиссии в Уганде и по совместительству в Республике Южный Судан.

Александр Поляков занимал пост российского посла в Уганде с 2016 года.

Владлен Семиволос работает на дипломатической службе с 1983 года, в разные годы был российским послом в Брунее, а также заместителем директора Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества Министерства иностранных дел России.

В минувший понедельник, 30 августа, глава государства подписал указ о назначении заместителем директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел РФ Тимура Забирова послом в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).