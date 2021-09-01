Группа ABBA после 39-летнего перерыва вернется на сцену с новыми песнями и программой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон из популярной шведской поп-группы ABBA собираются вернуться на сцену после 39-летнего перерыва.

В минувший четверг, 26 августа, коллектив переименовал свой аккаунт в Twitter из ABBA в ABBA Voyage. Именно так будет называться новая программа группы, которая подготовила новые песни и готова представить их 2 сентября.

Кроме того, ABBA завела аккаунт в социальной сети TikTok, на которой сразу подписалось свыше 200 тысяч человек. Первым роликом в социальной сети стала запись с песней Dancing Queen, которую исполняет неизвестный пианист. Видео собрало свыше 2,6 миллиона просмотров. В аккаунте также появился анонс проекта ABBA Voyage.

«Спасибо за ожидание, путешествие вот-вот начнется. Агнета, Бьорн, Бенни, Анни-Фрид», - говорится в сообщении.

Напомним, группа ABBA появилась в 1972 году. Мировую известность квартет получил после своего выступления на конкурс Евровидение 1974 году, где была представлена композиция «Waterloo». Последний альбом группа ABBA презентовала еще в 1981 году.