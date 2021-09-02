Один ученик погиб в результате стрельбы в школе в США Фото: REUTERS

В США в школе штата Северная Каролина в результате стрельбы погиб один ученик. Сейчас полиция ведет поиск стрелявшего в ребенка.

- Один ученик был получил огнестрельное ранение. Врачи начали реанимационные процедуры и госпитализировали несовершеннолетнего в больницу. Там же ученик и скончался, - рассказали в местной полиции после ЧП.

Также известно, что в погибшего стрелял ученик той же школы городка Уинстон-Сейлем. Сотрудники правоохранительных органов уже объявили злоумышленника в розыск.

Ране сообщалось, что в США в городе Индианаполис (штат Индиана) произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек.

Разбуженные выстрелами граждане сообщили полиции о стрельбе в жилом доме. Прибывшие по вызову стражи порядка обнаружили там раненого подростка, а затем обнаружили тела остальных погибших.