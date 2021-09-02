60 вузов России вошли в рейтинг лучших университетов мира THE Фото: Иван ВИСЛОВ

60 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE). Это стало рекордно большим количеством за все прежне годы, которые публикуется этот список. Об этом говорится в ежегодном рейтинге вузов THE World University Rankings 2022.

Всего в нем представлены 1 662 учебных заведения из 99 стран мира, включая отдельные регионы государств.

Лидирующую позицию среди российских вузов в рейтинге сохранил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. В этом году МГУ поднялся на 16 позиций, заняв 158-ю строчку рейтинга.

Стоит отметить, что кроме МГУ в список вошли Московский физико-технический институт (МФТИ), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Санкт-Петербургский горный университет (оба 401-500), Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и Донской государственный технический университет (501-600).